إيقاف لاعب تناول دواء لمنع تساقط الشعر

أعلن لاعب فريق أتلتيك بلباو الإسباني، ييراي ألفاريز، إيقافه مؤقتاً بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة، وذلك بسبب تناوله دواء لمنع تساقط الشعر الناتج عن علاج السرطان.

وصرّح المدافع الإسباني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، بأنه تم إبلاغه «قبل بضعة أسابيع» بفشله في اختبار الكشف عن المنشطات، بعد خسارة أتلتيك أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

واضطر ألفاريز (30 عاماً) إلى التوقف عن اللعب عام 2017 لأشهر للعلاج من إصابته بنوع من السرطان.

وقال لاعب بلباو إنه بعد عودته إلى اللعب، بدأ يتناول أدوية لعلاج تساقط الشعر، وإن سبب نتيجته الإيجابية في اختبار المنشطات هو «تناوله دون قصد دواء لمنع تساقط الشعر يحتوي على مادة محظورة».