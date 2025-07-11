سان جيرمان يواصل الزحف نحو رباعية تاريخية

ارتدى مشجعو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم قمصان فريقهم الزرقاء والحمراء والبيضاء، لكنهم وجدوا أنفسهم محاطين بأعداد هائلة من القمصان البيضاء.

امتلأت مدرجات ملعب ميتلايف، الذي استضاف مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بين سان جيرمان وريال مدريد، أول من أمس، بمشجعي الريال، حيث كانت 95% من المدرجات تعج بمشجعي الفريق الإسباني.

ورغم التفوق العددي لجماهير الريال، لم تهدأ الفئة الصغيرة من جماهير باريس سان جيرمان، التي وجدت خلف أحد المرميين، طوال اللقاء، وهتفت لفريقها من البداية حتى صافرة النهاية، بينما واصل النادي الفرنسي اقترابه من إنجاز تاريخي بتحقيق الرباعية، حيث لم يعد يفصله عن ذلك سوى فوز واحد فقط.

عزز الفوز الكاسح برباعية نظيفة على ريال مدريد في «قبل نهائي» كأس العالم للأندية، بعد اكتساح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، من مكانة باريس سان جيرمان كفريق مهيمن على كرة القدم في منتصف عقد العشرينات.

وقال فابيان رويز، الذي سجل هدفين في المباراة التي شهدت تقدم سان جيرمان بثلاثية نظيفة بعد بداية المباراة بـ24 دقيقة: «قلنا دائماً إن العمل الجماعي من اللاعبين هو ما يساعدنا.. نحن مجموعة رائعة، شابة، تعمل بشكل جيد».

وتأهل سان جيرمان للمباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد، أمام تشيلسي في أول نسخة موسعة من مونديال الأندية، ولديه فرصة للفوز بلقبه الرابع الكبير هذا الموسم وتحديداً بعد 100 يوم من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي يوم 5 أبريل الماضي.

وكان سان جيرمان توج بلقب كأس فرنسا يوم 24 مايو بعد فوزه على ريمس بثلاثية نظيفة، وبعدها بسبعة أيام تغلب على إنتر ميلان ليتوج بلقب دوري الأبطال.

ولا تحمل قمصان سان جيرمان، الملونة بالأحمر والأبيض والأزرق، أسماء لامعة، وربما لا تحظى بالانتشار الواسع كما هي الحال مع القمصان الحمراء لمانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال، أو الزرقاء الفاتحة لمانشستر سيتي، أو الزرقاء الملكية لتشيلسي، إلا أن الفريق يواصل ملء خزائن البطولات في ملعب حديقة الأمراء الذي يعد ضيقاً وقديم الطراز، ويقع بالقرب من ملاعب رولان جاروس وغابة بولونيا.

وسجل رويز في الدقيقة السادسة، وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بعد أخطاء فادحة من المدافعين راؤول أسينسيو وأنطونيو روديغر، وبعدها سجل رويز هدفه الثاني والثالث لسان جيرمان، قبل أن يختتم جونكالو راموس أهداف سان جيرمان في الدقيقة 87.

وشارك ديمبلي، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي هذا العام بعدما سجل 21 هدفا، كأساسي للمرة الأولى منذ إصابته بشد في عضلة الفخذ اليسرى مع المنتخب الفرنسي، يوم الخامس من يونيو الماضي.

وغاب ديمبلي عن دور المجموعات في مونديال الأندية، وكان بديلاً في أول مباراتين لسان جيرمان في الأدوار الإقصائية، وسجل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني في مباراة دور الثمانية التي فاز فيها سان جيرمان على بايرن ميونخ 2-صفر، السبت الماضي.

وقال مدرب سان جيرمان لويس إنريكي: «أعتقد أن عثمان ديمبلي أفضل لاعب هذا الموسم بفارق كبير، وأرى أنه يستحق الفوز بكل شيء، لأنه قدم كل ما لديه من أجل الفريق، والفريق في طريقه لتحقيق البطولات، وهو الأمر الأهم لأي نادٍ».

وأضاف: «صنعنا جميعاً التاريخ، اللاعبون والجهاز الفني والمدير الرياضي والإداريون والمشجعون، جميعنا أسهم في صناعة هذا الإنجاز التاريخي».

وهيمن سان جيرمان على جميع جوانب المباراة، حيث تفوق في عدد التمريرات المكتملة بـ631 مقابل 255، وامتلك الكرة بنسبة 67% بما في ذلك 76.5% خلال الشوط الأول.