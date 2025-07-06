تصرف صادم من لاعب ليفربول في وقت جنازة صديقه جوتا (فيديو)

صدم النجم الكولومبي لويس دياز الجماهير بظهور غير مبرر في فعالية ترفيهية تزامنت مع جنازة زميله البرتغالي ديوغو جوتا الذي لقي حتفه وشقيقه أندريه دا سيلفا إثر حادث سير مروّع في إسبانيا.

وفي الوقت الذي حرص فيه لاعبو كرة القدم العالميين على حضور جنازة جوتا في مدينة غوندومار البرتغالية، تغيب دياز عن أداء الواجب، في وقت رصدته الكاميرات يحتفل في فعالية ترفيهية بنفس التوقيت الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للدهشة، أن جوتا -في حياته- كان قد واسى دياز عندما كان والده مختطفاً من إحدى العصابات الكولومبية وظل يدعمه حتى وقت تحرير والده، إذ رفع قميصاً يحمل اسم دياز بعد تسجيله هدفاً في الدوري الإنجليزي قبل سنوات.

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن دياز غاب عن مراسم تشييع جثمان زميله الراحل جوتا وأعطى انطباعاً مغايراً للرسالة التي نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل والتي بدا فيها متأثراً كثيراً برحيل أعز أصدقائه، إذ لم تمض ساعات على حالة الوفاة حتى ظهر في حفل ترفيهي يرقص مع مؤثرين وفنانين، وسط حالة من الدهشة سيطرت على الجماهير.