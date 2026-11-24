ترجمات -الإمارات اليوم

كشفت النجمة الأمريكية جينيفر لورنس أنها طلبت من النجم روبرت دي نيرو مغادرة حفل زفافها لأنها شعرت أنه لا يقضي وقتا جيدا فيه.

وتزوجت لورانس من تاجر الأعمال الفنية كوك ماروني في عام 2019، وكان دي نيرو من بين ضيوف حفل الزفاف، نظراً لأنهما شاركا معاً في بطولة عدة أفلام (مثل فيلم ”المعالجة بالسعادة“ - Silver Linings Playbook عام 2012، و”احتيال أمريكي“ - American Hustle عام 2013، و”جوي“ - Joy عام 2015).

ورغم أن ذلك اليوم ربما كان الأسعد في حياة لورانس، إلا أنها ساورتها مخاوف من أن زميلها الحائز على جائزة الأوسكار لا يقضي وقتاً ممتعاً بما يكفي.

وقالت لورانس لمجلة ”فوغ“ عن تلك الحادثة ”نظرت حولي فرأيت بوب (دي نيرو)؛ لم يكن يعرف أحداً وكان يتجول في المكان“.

وتابعت قائلة: ”قلت لنفسي على الفور: لا، هذا ليس ما يرغب في فعله، ولا أريده أن يبقى هنا. لذا اقتربت منه وهمست في أذنه: ’عُد إلى منزلك‘. كان لطيفاً، وتحدث مع والديّ وكان مهذباً، لكنني أصررت عليه: ’اذهب‘“.وبعد مغادرة دي نيرو، علقت لورانس قائلة: ”شعرت بتحسن كبير حقاً بعد ذلك“.

ومن جانبه، قدم دي نيرو روايته للأحداث أثناء الترويج لعمل فني، وقال لمجلة ”فانيتي فير“ ”في الواقع، كنت أقضي وقتاً لا بأس به. كانت تجربة مثيرة للاهتمام، لكنني... لم أكن أعرف أحداً هناك، ليس بالضرورة أن أعرف أحداً“.

وأضاف: ”لقد كان حفلهم، وما إلى ذلك“. كان مكاناً رائعاً، وكان من اللطيف أن جينيفر أبدت تفهماً كبيراً لوضعي؛ إذ ظنت أنني لا أقضي وقتاً ممتعاً، لكنني في الواقع كنت بخير." وقد وُصف حفل زفاف لورانس بأنه كان حدثاً يعج بالنجوم، حيث ضمت قائمة الضيوف -التي بلغ عددهم 150 شخصاً- أسماءً بارزة مثل أديل، وكاميرون دياز، وإيما ستون، وإيمي شومر، وكريس جينر.