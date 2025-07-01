ريال مدريد ويوفنتوس.. صدام مبكر بأفكار جديدة

يصطدم ريال مدريد الإسباني، بيوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز) الساعة 23:00 من مساء اليوم، على ملعب «هارد روك» في ميامي، ضمن ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم في سعي إلى حجز مقعد لمواجهة محتملة مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يلاقي مونتيري المكسيكي (الساعة الخامسة من فجر الغد).

تسلم الإسباني شابي ألونسو فريق العاصمة مدريد خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد موسم مخيّب للآمال، لكنه يأتي بأفكار جديدة أبرزها مشاركة المجموعة كلّها في المهام الدفاعية.

ومنذ أن بدأ عمله، تحسنت نتائج الفريق تدريجياً بعد تعادل مع الهلال السعودي 1-1، ثم فوز على باتشوكا المكسيكي 3-1 تلاه آخر على سالزبورغ النمساوي 3-0.

وافتقد ألونسو في جميع المباريات إلى هداف الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي قد يشارك للمرة الأولى مع مدربه الجديد إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان جونيور الذي يعتمد الخط الهجومي للنادي الإسباني عليه كثيراً، قد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى خروج النادي بموسم صفريّ. لكن البرازيلي تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة، وهي أول مرة يسهم فيها بهدفين منذ تقديمه تمريرتين حاسمتين أمام برشلونة ضمن الدوري في 11 مايو الماضي. ويملك ريال مدريد حالياً سلسلة من ست مباريات من دون خسارة، يأمل ألونسو أن تستمر، خاصة في مسابقة لم يخسر فيها الفريق في 13 مباراة متتالية حقق فيها 12 انتصاراً.