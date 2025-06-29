الوحدة ينافس ريفر بليت الأرجنتيني على ميليفيتش

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الوحدة أبدى رغبته في ضم اللاعب الأميركي ماتكو ميليفيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت قناة "تي واي سبورتس" الأرجنتيني أن الوحدة دخل في منافسة قوية مع نادي ريفر بليت على ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت: "نادي الوحدة قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع ماتكو ميليفيتش مقابل مليوني يورو من نادي هوراكان".

وأشارت إلى أنه تم رفض العرض بسبب رغبة النادي الأرجنتيني في الحصول على مقابل مادي أكبر، موضحة أن عرض الوحدة يعد أقل من 50% من القيمة الفعلية للاعب، والتي ترغب إدارة هوراكان في الحصول عليها.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن الوحدة يواجه منافسة قوية من نادي ريفر بليت الذي بدأ التركيز في إبرام صفقات جديدة عقب خروجه من كأس العالم للأندية، حيث يسعى إلى تدعيم صفوفه للمنافسة على لقب كأس ليبرتادوريس.

وأضافت: "إدارة ريفر بليت لم تتقدم بعرض رسمي حتى الآن مثلما أقدمت نظيرتها في الوحدة، ولكن في الأيام المقبلة قد تشهد مفاوضات مع نادي هوراكان، خصوصاً أنه تم الكشف في وقت سابق عن رغبة المدرب مارسيلو غاياردو في التعاقد مع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية أربعة ملايين يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بسوق انتقالات اللاعبين".

يذكر أن ماتكو ميليفيتش نشأ في فريق أرجنتينوس تحت 20 سنة، ولعب مع الفريق في الفترة من 2018 إلى 2021، حيث انتقل إلى مونتريال الكندي في صفقة انتقال حر، وفاز معه بلقب كأس كندا بينما غادر الفريق مجاناً في سبتمبر 2023، ولم ينضم إلى أي فريق في موسم 2023-2024، ثم انضم إلى فريق نيولز أولد بويز، قبل أن ينتقل مجاناً أيضاً إلى هوراكان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتألق اللاعب الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً مع هوراكان، حيث شارك مع الفريق في 24 مباراة وأحرز خمسة أهداف ولعب خمس تمريرات حاسمة، وهي النسبة الأفضل في مسيرته.



