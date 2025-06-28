كلوب يهاجم كأس العالم للأندية.. "أسوأ فكرة نفذت في تاريخ كرة القدم"

اعتبر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق ومدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول، أن مسابقة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة هي "أسوأ فكرة نُفذت في تاريخ كرة القدم".

وقال كلوب الذي قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي 2020 ودوري أبطال أوروبا 2019، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" المحلية عند سؤاله عن تدريب اللاعبين في مراكز محددة: "في النهاية، كل شيء يتمحور حول المباريات وليس الجوانب المحيطة، ولهذا السبب فإن كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة نُفذت في كرة القدم من هذه الناحية".

وتطرق مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى جدول المباريات المزدحم وقصر الوقت المتاح لتطوير اللاعبين، قائلا "الأشخاص الذين لم تكن لهم أي علاقة مطلقا بالعمل اليومي، أو لم تعد لهم علاقة به، هم من يبتكرون مثل هذه الأمور".

وفي حديثه تحديدا عن عبء العمل الذي يتحمله اللاعبون، قال كلوب "في العام الماضي كانت لدينا كوبا أميركا وكأس أوروبا، وهذا العام كأس العالم للأندية، والعام المقبل كأس العالم (للمنتخبات)".

وأردف "هذا لا يمنح اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطولات أي فترة حقيقة للتعافي، لا بدنيا ولا ذهنيا. لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين +أن بي إيه+ الذي يتقاضى أيضا راتبا كبيرا، يحصل على إجازة لمدة أربعة أشهر كل عام. هذه الإجازة هي كل ما حصل عليه (مدافع ليفربول الهولندي) فيرجيل فان دايك طوال مسيرته المهنية".

وشارك سالزبورغ النمسوي المنطوي تحت مجموعة ريد بول، في المونديال الجديد الذي تستضيفه الولايات المتحدة، لكنه ودع من دور المجموعات بعد فوز على باتشوكا المكسيكي، تعادل مع الهلال السعودي وخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

وانطلقت مسابقة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا في 14 يونيو وتختتم في 13 يوليو، بينما تنطلق المواسم الجديدة للدوريات الكبرى في وقت قريب جدا.

وتبدأ المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي في 15 أغسطس، الدوري الإسباني والفرنسي في 17 أغسطس، الدوري الألماني في 22، والدوري الإيطالي في 23 من الشهر عينه.

وقبيل انطلاق مونديال الأندية، دعت منظمة "فيفبرو"، وهي الهيئة العالمية الممثلة لنقابات اللاعبين، إلى فرض عطلة إلزامية لا تقل عن أربعة أسابيع في نهاية الموسم، لحماية اللاعبين من ضغط المباريات الزائد وتخفيف ازدحام الجدول الكروي.