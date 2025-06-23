الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية

ضمنت أندية فلامنغو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي التأهل لإبى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا.

وبعد انتهاء الجولة الثانية تأهلت الفرق الأربعة دون عناء بانتظار اكتمال عقد بقية المتأهلين في الجولة الثالثة التي تحمل سيناريوهات عدة بعضها معقد، لاسيم على صعيد ممثلي الكرة العربية الهلال السعودي، والترجي التونسي، والأهلي المصري، في وقت ودع العين الإماراتي والوداد المغربي البطولة بتعرض كل منهما للخسارة مرتين.

الأندية المتأهلة

1-فلامنغو البرازيلي

2-بايرن ميونخ الألماني

3-مانشستر سيتي الإنجليزي

4-يوفنتوس الإيطالي