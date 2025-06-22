الترجي التونسي ينتصر على لوس أنجلوس بهدف بلايلي وتصدٍّ «حاسم»

قاد النجم الجزائري يوسف بلايلي والحارس بشير بن سعيد فريقهما الترجي التونسي إلى فوزه الأول على لوس أنجلوس أف سي الأميركي 1-0 في كأس العالم للأندية بكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما حجز بايرن ميونيخ الألماني وفلامنغو البرازيلي مقعديهما إلى ثمن النهائي. سجل بلايلي (33 عاماً) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، قبل أن يتصدى بن سعيد لركلة جزاء نفذها الغابوني دينيس بوانغا (90+9)، ليمنحا فريقهما أول ثلاث نقاط وتصبح حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي بين يديه، حين يلاقي تشلسي الإنجليزي الثلاثاء المقبل على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا. وكان تشلسي خسر بشكل مفاجئ أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن فلامنغو، والأهداف عن الترجي، فيما ودّع لوس أنجلوس أف سي المسابقة. وبات الترجي بحاجة إلى الفوز على تشلسي لضمان التأهل.