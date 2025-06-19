بالميراس يهزم الأهلي بثنائية في مباراة توقفت بسبب عاصفة متوقعة

تذوق الأهلي المصري طعم الهزيمة في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة بخسارته 2-صفر أمام بالميراس البرازيلي في مباراة أقيمت في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي وتوقفت نحو 50 دقيقة بسبب عاصفة متوقعة اليوم الخميس.

وتجمد رصيد البطل التاريخي لأفريقيا عند نقطة واحدة فيما تصدر بالميراس المجموعة بأربع نقاط قبل مواجهة بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وسجل الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الأهلي هدف بالميراس الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 إثر ركلة حرة للفريق البرازيلي حولها أبوعلي بالخطأ بضربة رأس استقرت في شباك زميله وقائده الحارس محمد الشناوي.

وضاعف بالميراس النتيجة بعدها بعشر دقائق عن طريق خوسيه مانويل لوبيز بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت إثر ركلة حرة للأهلي أنهاها لوبيز بتسديدة بيسراه من وضع انفراد ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن تسكن الشباك.

وتوقفت المباراة بعدها بدقائق لمدة 50 دقيقة تقريبا بسبب عاصفة متوقعة.