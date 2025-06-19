مونديال الأندية.. برنامج مباريات الخميس بتوقيت الإمارات

في ما يلي برنامج مباريات يوم الخميس 19 يونيو ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو المقبل (بتوقيت الإمارات):

المباراة الأولى:

بالميراس (البرازيل) × الأهلي (مصر)

الملعب: ميتلايف ستاديوم – نيويورك

التوقيت: 20:00

المباراة الثانية:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة) × بورتو (البرتغال)

الملعب: مرسيدس بنز ستاديوم – أتلانتا

التوقيت: 23:00

المباراة الثالثة:

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

الملعب: لومين فيلد – سياتل

التوقيت: 02:00 (فجر الجمعة)

المباراة الرابعة:

باريس سان جرمان (فرنسا) × بوتافوغو (البرازيل)

الملعب: روز بول ستاديوم – لوس أنجلوس

التوقيت: 05:00 (فجر الجمعة)