سبب غياب الأهلي السعودي "بطل آسيا" عن كأس العالم للأندية 2025

يغيب فريق الأهلي السعودي عن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تُقام لأول مرة بالنظام الموسع الجديد بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم "النخبة" الشهر الماضي، بعد مسيرة تاريخية.

كير من الجماهير تتساءل عن عدم مشاركة أهلي جدة في العرس العالمي، ولكن السبب يعود إلى نظام التأهل الذي أقرّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ ينص على مشاركة أبطال القارات الأربع (آسيا، أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية) عن السنوات الممتدة من 2021 حتى 2024 فقط، إضافة إلى عدد من الأندية المتأهلة وفقًا لتصنيف النقاط القارية.

وبحسب هذا النظام، تم تحديد الفرق الآسيوية المشاركة قبل إقامة "نسخة النخبة" من دوري أبطال آسيا، والتي تُعد بطولة مستحدثة انطلقت في موسم 2024-2025.

وبناءً على ذلك، فقد تم حسم المقاعد الآسيوية الأربعة لصالح كل من الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني الفائزان بدوري أبطال آسيا في عامي 2021 و2022 على التوالي، والعين كبطل لنسخة 2024، فيما ذهب المقعد الرابع لفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي.

وفي الوقت الذي يغيب فيه الأهلي السعودي عن النسخة الحالية، فإنه ضمن مشاركته مبكرًا في نسخة 2029، إلى جانب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل دوري أبطال أوروبا)، بيراميدز المصري (بطل إفريقيا)، وكروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف).

يُذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.