أغرب فرصة ضائعة في كأس العالم للأندية 2025.. «أعطني حظاً وارمني في البحر» (فيديو)

على الرغم من انتهاء مباراة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي في كأس العالم للأندية 2025 إلا أنها شهدت ندية وإثارة وفرصاً ضائعة بالجملة كان أغربها في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأغرب فرصة ضائعة في ملاعب كرة القدم بعدما عاند الحظ فريق بالميراس الذي كاد يخرج منتصراً لولا براعة حارس بورتو كلاوديو راموس وزملائه المدافعين في التصدي للهجمة البرازيلية على دفعات.

بعد المبارة ، خرج مدرب بالميراس أبيل فيريرا ،ب تصريح ، انه في حال هذا هو حارس بورتو الثاني ، ف كيف الأول !!!



اللي لعب المبارة مش دييغو كوستا حارس المنتخب البرتغالي الأول ، الفائز معهم مؤخرا ب اليويفا ناشين بل كلاوديو راموس اللي تصدى لأكثر من فرصة من الهجوم البرازيلي منها هذه… pic.twitter.com/ykGliD57o5 — مقالات تاك تيكا 📝 (@KotaishAhmad) June 16, 2025

يذكر أن بورتو وبالميراس ينافسان في مونديال الأندية في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، علما أن مواجهة الأخيرين انتهت أيضاً بالتعادل السلبي لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل للدور الثاني خلال الجولتين المقبلتين.