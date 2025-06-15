أزمة وخلاف عميق داخل معسكر الأهلي المصري في كأس العالم للأندية!

غلف التوتر أجواء معسكر الأهلي المصري في أميركا على هامش مباراة الفريق مع إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد والتي انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف نجم الأهلي السابق إسلام الشاطر لقناة (MBC مصر) عن تفاصيل مقلقة في الأهلي توضح سبب عدم إشراك المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو للاعب المغربي أشرف بن شرقي وإبقائه حبيس دكة البدلاء على الرغم من جاهزيته والحاجة الملحة لجهوده خلال المباراة.

وقال الشاطر: "قرار استبعاد بن شرقي من المباراة كان تأديبياً ناتجاً عن توتر في العلاقة بين اللاعب والمدرب خوسيه ريبيرو"، مضيفاً: "من المعروف أن الجهاز الفني يهيئ اللاعبين قبل يومين أو ثلاثة من المباراة، ويحدد قائمة الأساسيين بمنحهم القمصان بلون معين".

وأوضح تفاصيل الخلاف العميق: "ريبيرو وزع قمصاناً زرقاء على اللاعبين الأساسيين، ولم يمنح واحدا لبنشرقي، ما دفعه للاعتقاد بأنه لن يشارك أساسيا أمام إنتر ميامي، فظهر عليه الانزعاج وبرز غضبه بشكل واضح حتى أنه غاب عن عملية الإحماء في المباراة دون أن يكون لديه أي إصابة".