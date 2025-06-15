"إنقاذ تاريخي" لشباك الأهلي المصري بطله الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة لقطة الإنقاذ التاريخي من مهاجم الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبو علي لمرمى فريقه في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي الأميركي.
🤯 | Le sauvetage spectaculaire de Wessam Abou Ali ! 🦅🚫#FIFACWC #TakeItToTheWorld— DAZN France (@DAZN_FR) June 15, 2025
Suivez le match @InterMiamiCF 🆚 @AlAhly gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈 pic.twitter.com/cFIz66SbfW
وعلى الرغم من أنه يلعب في قلب هجوم الأهلي ظهر وسام أبو علي فجأة أمام خط مرمى فريقه لإبعاد كرة كانت في طريقها إلى شباك الحارس محمد الشناوي، ليحرم زملاء الأسطورة ليونيل ميسي من الاحتفال بهدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).
وأشادت جماهير الأهلي بمستوى اللاعب الفلسطيني وقتاله في الملعب بأدوار هجومية ودفاعية.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، فجر الأحد، بعد مباراة مثيرة شهدت الكثير من التقلبات وأهدر خلالها الأهلي ضربة جزاء عن طريق لاعبيه محمود حسن "تريزيغيه".
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