"إنقاذ تاريخي" لشباك الأهلي المصري بطله الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة لقطة الإنقاذ التاريخي من مهاجم الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبو علي لمرمى فريقه في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي الأميركي.

وعلى الرغم من أنه يلعب في قلب هجوم الأهلي ظهر وسام أبو علي فجأة أمام خط مرمى فريقه لإبعاد كرة كانت في طريقها إلى شباك الحارس محمد الشناوي، ليحرم زملاء الأسطورة ليونيل ميسي من الاحتفال بهدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).

وأشادت جماهير الأهلي بمستوى اللاعب الفلسطيني وقتاله في الملعب بأدوار هجومية ودفاعية.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، فجر الأحد، بعد مباراة مثيرة شهدت الكثير من التقلبات وأهدر خلالها الأهلي ضربة جزاء عن طريق لاعبيه محمود حسن "تريزيغيه".