الوداد المغربي.. اختبار تاريخي في مجموعة العين

يدخل الوداد الرياضي المغربي مغامرته العالمية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت صباح اليوم في أميركا، بطموحات كبيرة ورغبة في كتابة تاريخ جديد للنادي والكرة المغربية، في ظل مشاركة تاريخية غير مسبوقة تضم 32 فريقاً من مختلف القارات.

وكان الوداد قد ضمن مقعده في البطولة بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022، متفوقاً في النهائي على الأهلي المصري بثنائية نظيفة، ليمثل القارة السمراء إلى جانب الأهلي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وأوقعت القرعة الفريق المغربي في مجموعة قوية، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى العين (بطل آسيا النسخة قبل الماضية).

ويعوّل الوداد في مشاركته على مجموعة شابة ومدرب طموح، هو الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، القادم من صن داونز، الذي أحدث تغييرات كبيرة في المنظومة التكتيكية للفريق، معتمداً على خطة 4-2-3-1، بتوازن بين الصلابة الدفاعية والسرعة الهجومية.

ومن أبرز العناصر التي يُنتظر تألقها نور الدين أمرابط (نجم خط الوسط)، ومهدي بنبيد (حارس مرمى)، وجمال حركاس، ومؤنيم بطويل (قلبا الدفاع)، ومهدي مبارك (محور ارتكاز)، والجناحان كاسيوس مايلولا ومحمد رايحي.

وعلى الرغم من صعوبة المجموعة، فإن تطور أداء الوداد في الآونة الأخيرة، والانضباط التكتيكي الواضح، يمنح الفريق أملًا في مقارعة الكبار وخطف إحدى بطاقتي التأهل، وهو ما لم يسبق أن حققه الفريق في مشاركاته السابقة في البطولة.

وسيكون الوداد أمام اختبار تاريخي ليس لتمثيل المغرب فقط، بل لإثبات جدارة الكرة الإفريقية في نسخة استثنائية من مونديال الأندية.

مواعيد مباريات الوداد

18 يونيو: الوداد - مانشستر سيتي (الساعة 20:00 مساء) 22 يونيو: الوداد - يوفنتوس (الساعة 20:00 مساء)

26 يونيو: الوداد - العين (الساعة 23:00 مساء)