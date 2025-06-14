كيف تتابع مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي "مجاناً"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 سيتم بثها مباشرة ومجاناً حول العالم عبر منصة "ديزن" (DAZN)، التي تعتبر خدمة البث الرياضي العالمية المعتمدة رسمياً لتغطية الحدث.

وتنطلق البطولة فجر الأحد (الساعة 4:00 بتوقيت الإمارات) بلقاء الأهلي المصري بقيادة محمود عبدالرازق "تريزيغيه"، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الترقب الجماهيري على ملعب "هارد روك" في ميامي وهو من الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026.