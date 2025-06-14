5 عقبات تُهدد «زعيم إفريقيا» في مواجهة «رفاق ميسي»

يخوض النادي الأهلي المصري تحدياً جديداً عندما يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لقاء مرتقب فجر يوم غدٍ الأحد، وسط آمال كبيرة لممثل الكرة العربية في تحقيق انطلاقة قوية تعزز طموحاته نحو الذهاب بعيداً في البطولة العالمية.

واستعد «المارد الأحمر» للنسخة الحالية بشكل مغاير عن مشاركاته السابقة، حيث ضخ النادي استثمارات كبيرة لتدعيم صفوفه بمجموعة من أبرز نجوم الكرة المحليين والعرب والأجانب، في محاولة للعودة إلى منصات التتويج والتقدم إلى أدوار متقدمة كما اعتاد في نسخ سابقة.

ويسجل الأهلي ظهوره العاشر في مونديال الأندية عبر تاريخه والخامس على التوالي في نسخة البطولة المقبلة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً بالولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في المونديال الأهلي في المجموعة الأولى، برفقة إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتجهيز الفريق فإن الأهلي يواجه جملة من التحديات الفنية والبدنية قبيل المواجهة الافتتاحية، يمكن تلخيصها في خمس نقاط رئيسة:

1 مدرب جديد بمهلة قصيرة

أثار توقيت التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق البطولة، علامات استفهام حول قدرة المدير الفني على نقل أفكاره التكتيكية للاعبين بالشكل الأمثل. ولم يُختبر ريبيرو مع الفريق إلا في لقاء ودي وحيد أمام باتشوكا المكسيكي، انتهى بالتعادل 1-1 قبل الخسارة بركلات الترجيح.

2 جدل حراسة المرمى

تتباين الآراء داخل البيت الأهلاوي بشأن حراسة المرمى، فبينما يُطالب البعض بالإبقاء على الحارس المخضرم محمد الشناوي، يرى آخرون ضرورة منح الفرصة للحارس الواعد مصطفى شوبير، الذي تألق بشكل لافت بعد مشاركته في الشوط الثاني من مباراة باتشوكا، في حين استقبل الشناوي هدفاً في الشوط الأول.

3 أزمة في الخط الخلفي

يُعاني الأهلي أزمة واضحة في قلب الدفاع، نتيجة رحيل رامي ربيعة إلى العين، وتكرار إصابات المدافع المغربي أشرف داري، إلى جانب عدم جاهزية الظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما تثير قلة خبرة أحمد رمضان «بيكهام» مخاوف إضافية في الخط الخلفي.

4 انسجام مفقود

ورغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي، مثل محمود حسن «تريزيغيه»، وأحمد سيد «زيزو»، والتونسي محمد علي بن رمضان، وعودة المالي أليو ديانغ، وحمدي فتحي، فإن ضيق الوقت حال دون تحقيق الانسجام الكامل بين الوافدين الجدد وعناصر الفريق الأساسية، ما قد يؤثر على أداء الأهلي في أولى مبارياته.

5 إصابات وإرهاق

يضرب الإرهاق والإصابات عدداً من لاعبي الأهلي مع اقتراب موعد المواجهة، إذ يُعاني إمام عاشور من إجهاد عضلي، فيما تعرض السلوفيني جراديشار لإصابة خلال المباراة الودية الأخيرة، كما تحوم الشكوك حول الجاهزية البدنية للمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المونديالية قبل الانضمام مباشرة إلى بعثة الفريق في ميامي.

• الأهلي يسجل ظهوره العاشر في مونديال الأندية والخامس على التوالي.