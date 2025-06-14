إنزاغي يرحل عن تدريب بيزا الإيطالي

أعلن نادي بيزا الذي سينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل، انفصاله بالتراضي عن مدربه، فيليبو إنزاغي، أمس، بعد أسابيع قليلة من قيادة الفريق للصعود إلى دوري الأضواء.

وقاد إنزاغي - الشقيق الأكبر لسيموني الذي ترك إنتر ميلان، أخيراً، لتدريب الهلال السعودي - بيزا للعودة إلى الدوري الإيطالي بعد غياب دام 34 عاماً في موسمه الأول مع النادي. وبدأ مهاجم إيطاليا السابق (51 عاماً)، مسيرته التدريبية في ميلان الذي اعتزل اللعب بقميصه، وتولى المسؤولية في سان سيرو لموسم واحد، قبل أن يصعد بفينيتسيا من الدرجة الثالثة.

ومن المتوقع أن يصبح إنزاعي مدرباً لنادي باليرمو المنافس في دوري الدرجة الثانية.