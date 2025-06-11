منتخب عربي جديد يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026

ضمن منتخب عربي التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026، بعدما بلغت خمسة منتخبات عربية المُلحق الآسيوي من أصل ست فرق تتنافس على حجز مقعدين للتأهل إلى المونديال.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي الإمارات، السعودية، قطر، عمان، والعراق، إلى جانب منتخب واحد غير عربي هو إندونيسيا.

وبحسب نظام التصفيات، سيتأهل منتخبان فقط بشكل مباشر من هذا الملحق إلى كأس العالم، مما يعني أن أحد المتأهلين على الأقل سيكون عربيًا بشكل مؤكد، نظرًا لتفوق المنتخبات العربية في هذه المرحلة الحاسمة.

يذكر أن منتخب الأردن كان قد ضمن تأهله إلى كأس العالم في وقت سابق، وبذلك ترتفع حظوظ العرب في تمثيل واسع ومميز في النسخة المقبلة من البطولة العالمية، مع إمكانية تأهل أكثر من منتخب عربي آخر بشكل مباشر أو عبر الملحق العالمي.