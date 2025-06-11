منتخب الأردن يخسر أمام العراق في ليلة الاحتفال بالتأهل التاريخي للمونديال

خسر منتخب الأردن أمام نظيره العراقي، بهدف دون رد، في المباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي، في ختام منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمنت الأردن تأهلها مباشرة إلى المونديال من قبل هذه المباراة ولم تكن بحاجة إلى نتيجتها وكذلك المنتخب العراقي، الذي سيكتفي بخوض الملحق الآسيوي في أكتوبر المقبل.

وجرت المباراة في أجواء احتفالية كبيرة من جانب الجماهير الأردنية التي ملئت استاد عمان، للاحتفاء بمنتخب بلادها.

وجاءت المواجهة حماسية ومثيرة في تفاصيلها الفنية، فكان المنتخب الأردني هو الطرف الأفضل والأكثر خطورة أمام مرمى الحارس العراقي جلال هاشم الذي أبعد أكثر من محاولة خطرة من جانب المنتخب الأردني.

واستطاع منتخب «أسود الرافدين» خطف هدف الفوز قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، حينما وزع حسن عبد الكريم كرة من ضربة ثابتة، أكملها سجاد جاسم في المرمى وسط هفوة من الدفاع.