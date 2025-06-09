موعد مباراة الأردن والعراق.. التذاكر نفدت والسلامي يتغزل بـ"أسود الرافدين"

يحتفل الاردن بتأهله التاريخي أمام جماهيره على ملعب عمان الدولي خلال استضافته للعراق الذي كان منافسه الوحيد على البطاقة الثانية المباشرة، وستقام المباراة الثلاثاء (الساعة 22:15 مساء بتوقيت الإمارات) وتعتبر تحصيل حاصل بلا أي حسابات على التأهل عن المجموعة الثانية بعدما حسم "النشامى" ومنتخب كوريا الجنوبية التأهل المباشر، فيما يكمل "أسود الرافدين" المنافسة عبر الملحق.

واستفاد الاردن من خسارة العراق امام ضيفه الكوري الجنوبي 0-2 الخميس لتحقيق إنجازه التاريخي.

ونفذت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع إلكترونيا قبل نحو 10 أيام.

وقال مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي في مؤتمر صحافي الإثنين: "جميع مكونات الكرة الأردنية تستحق هذا الإنجاز بسبب الاستقرار في الآونة الأخيرة".

واضاف "لدينا رغبة ان ننهي التصفيات بشكل جيد وتحقيق النقاط الثلاث التي تمنح المنتخب رتبة جيدة في التصنيف الدولي. المنتخب العراقي قوي ومنظم، شاهدناه أمام كوريا الجنوبية وكيف تأثر بالطرد بعد أول 25 دقيقة" في اشارة الى البطاقة الحمراء التي نالها مهاجم ايبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي في الدقيقة 24.

في المقابل، أبدى المدرب الأسترالي للعراق غراهام ارنولد عن إحباطه لعدم التأهل بصورة مباشرة إلى كأس العالم، وقال "تهانينا لمنتخب الأردن، نحن مستعدون للمباراة لأن وظيفتي هي قيادة منتخب العراق الذي يغيب عن كأس العالم منذ 40 عام".

واضاف "توقعاتي ان ننتقل للمرحلة القادمة ولدينا لاعبين يعرفون ماذا يريدون لإسعاد الشعب العراقي. مباراة الغد مهمة ولا يوجد بالنسبة لي مباراة ودية بل نتطلع دائما لتحقيق الفوز".

أما المهاجم أيمن حسين العائد الى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب الايقاف، فقال "الجميع حزين لعدم التأهل ونعتذر من جمهورنا العراقي. كنا نامل ان نحصل على بطاقة التأهل المباشر، لكن لدينا دور رابع ونأمل ان نتأهل من خلاله. طوينا صفحة الخسارة أمام كوريا الجنوبية ونتطلع الى الفوز على الأردن".

وفي المجموعة ذاتها، تلعب كوريا الجنوبية مع الكويت.

