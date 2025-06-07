تأهل 5 منتخبات آسيوية إلى كأس العالم 2026.. وبطاقة السعودية "عالقة"

حسمت خمسة منتخبات آسيوية بطاقاتها مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 2026 في الولايات المتحدة الاميركية وكندا والمكسيك، وتبقى البطاقة السادسة بين منتخبي السعودية واستراليا اللذين يلتقيان في 10 يونيو الجاري بجدة.

المنتخبات الخمسة التي تأهلت مباشرة هي الأردن وأوزبكستان (للمرة الأولى) وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

ويلتقي منتخبا السعودية واستراليا في جدة ضمن المجموعة الثالثة لحسم البطاقة المباشرة الأخيرة. تتقدم أستراليا على مضيفتها بثلاث نقاط مع أفضلية فارق الأهداف أيضا.

وجاء على موقع اللجنة الأولمبية الأردنية على مواقع التواصل الإجتماعي: للمرة الأولى في تاريخه .. منتخبنا الوطني لكرة القدم يتأهل إلى كأس العالم.

جاء التأهل التاريخي للأردن في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من التصفيات الاسيوية بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثية نظيفة، وخسارة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات على 3 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل واحدة، على أن يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.

وتخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث ملحقا قاريا من مجموعتين يتأهل منه متصدر كل مجموعة، ليرتفع عدد ممثلي آسيا في المونديال إلى ثمانية.

وتقام مباراة أخيرة بين وصيف المجموعتين، يتأهل الفائز فيها إلى ملحق عالمي للمنافسة على بطاقة آسيوية تاسعة في نهائيات كأس العالم.



