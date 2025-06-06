جابرييل يمدد عقده مع أرسنال حتى 2029

ربط البرازيلي جابرييل صخرة دفاع أرسنال مستقبله لفترة طويلة مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى عام 2029 اليوم الجمعة بعدما أصبح لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه في مشروع المدرب ميكل أرتيتا الذي يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأثبت قلب الدفاع (27 عاما)، والذي كان عقده الحالي يمتد حتى 2027، أنه لا غنى عنه منذ انتقاله من ليل الفرنسي في 2020 إذ أخفق النادي في المنافسة على اللقب مؤخرا حين أجبرت إصابة جابرييل على الابتعاد عن الملاعب.

وقال جابرييل بعد التوقيع على العقد الجديد في ملعب الإمارات «وصلت إلى هنا كلاعب شاب، وبعد ما يقرب من خمس سنوات تعلمت الكثير».

وأضاف «أتمنى الفوز بألقاب مع هذا النادي لأنني أعشقه وكذلك عائلتي».

ازدهرت شراكة جابرييل مع وليام ساليبا لتصبح واحدة من أكثر الثنائيات الدفاعية الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2022، مما وفر الأساس لعودة أرسنال كمنافس على اللقب.

كما أن براعته في ألعاب الهواء جعلته يشكل تهديدا مستمرا من الكرات الثابتة.

وتأكدت قيمة اللاعب البرازيلي الحقيقية لأرسنال بشكل مؤلم خلال الشهرين الأخيرين من موسم 2024-2025 حين عرقلت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية مسيرته.

وبدون عموده الفقري الدفاعي، انهارت مساعي أرسنال للمنافسة على اللقب وأنهى باريس سان جيرمان أحلامه في دوري أبطال أوروبا في قبل النهائي.

ويمثل ارتباط جابرييل طويل الأمد بأرسنال دفعة كبيرة للمدرب أرتيتا.

وأضاف جابرييل «أنا فخور جدا بالتوقيع على عقد جديد.

أحب المشجعين وزملائي في الفريق وأحب هذا الملعب. نحن مستمرون معا من أجل المستقبل».

ومع 210 مباريات خاضها جابرييل بالفعل، فإن تمديد عقد اللاعب البرازيلي يشير إلى أن الأساس الدفاعي لأرسنال أصبح الآن مضمونا للفصل القادم من البحث عن الألقاب.