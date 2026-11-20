استقبلت «دبي الجنوب» وفداً من كبار المسؤولين في شركة «إيرباص» على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمهيداً لافتتاح المنشأة الإقليمية الجديدة للشركة في «مشروع محمد بن راشد للطيران»، العام المقبل.

وتعزّز المنشأة الجديدة حضور «إيرباص» في دولة الإمارات، الذي يعود إلى عام 1985، ورصيدها الممتد لأكثر من نصف قرن في المنطقة، إذ ستُكمّل أنشطة الشركة التجارية والصناعية القائمة، وتوسّع شبكة خدماتها الإقليمية، في حين تضطلع «دبي الجنوب» بدور شريك رئيس في تطوير منظومة أعمال «إيرباص» في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين: «يعكس استثمار (إيرباص) في (دبي الجنوب) ثقة روّاد صناعة الطيران العالمية برؤية دبي طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي.

ويعزز تعاوننا مكانة مشروع محمد بن راشد للطيران منظومةً متكاملة في مجال الطيران، ويرسّخ دور دولة الإمارات المحوري على خريطة الطيران العالمية».

من جانبه، قال رئيس شركة «إيرباص» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، جابرييل سيميلاس: «ستدعم المنشأة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران عبر تطوير الخبرات عالية القيمة».