إينزاغي سيحصل على 57 مليون دولار من الهلال السعودي في عامين

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي، الذي قاد إنتر ميلان إلى وصافة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وذلك لمدة موسمين حتى عام 2027، بحسب ما كشفه النادي في بيان نشره ليل الأربعاء/الخميس.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «العبقري الإيطالي هنا. أهلًا بك سيموني إينزاغي».

وبحسب تقارير صحافية، سيحصل إينزاغي على حوالي 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار) خلال فترة تعاقده مع «الزعيم».

وكان الهلال قد أقال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في وقت سابق من الموسم بسبب تراجع النتائج، وتولى المهمة مؤقتًا نجم الفريق السابق محمد الشلهوب.

وقد خسر الفريق لقب الدوري المحلي لصالح الاتحاد، كما خرج من دوري أبطال آسيا – الذي توج بلقبه أربع مرات – لصالح الأهلي السعودي.

وسيصل إينزاغي إلى الرياض قريبًا لقيادة تدريبات الفريق، استعدادًا للمغادرة إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكان إينزاغي (49 عامًا) قد أعلن، يوم الثلاثاء، رحيله عن إنتر ميلان بالتراضي، بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-5 في ميونيخ. وكان قد قاد الفريق أيضًا إلى نهائي نسخة 2023، التي خسرها أمام مانشستر سيتي بهدف وحيد.

وقال إينزاغي في مقابلة أجراها مع موقع الهلال بعد توقيع عقده في فندق جورج الخامس بباريس، بحضور رئيس النادي فهد بن نافل: «كنت أرغب دائمًا في خوض تجربة تدريبية خارج إيطاليا، والهلال يشكل فرصة كبيرة في مسيرتي. أنا على دراية بالفريق، إذ تابعته كثيرًا، خصوصًا عندما لعبنا في السعودية مع لاتسيو وإنتر».

وأضاف: «أتابع الهلال بتعاطف كبير، وهم يملكون لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، الذي دربته سابقًا في لاتسيو. هو ليس فقط لاعبًا مميزًا، بل يملك شخصية رائعة».

زيضم الهلال في صفوفه نخبة من النجوم، بينهم البرتغاليان روبن نيفيش وجواو كانسيلو، البرازيلي مالكوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المغربي ياسين بونو، ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري.

وأكد المدرب الإيطالي: «أهدافي مع الهلال واضحة: الفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة. نريد تحقيق اللقب العشرين في الدوري، ووضع النجمة الثانية على القميص. سنعتمد على السرعة، الشراسة، والإصرار للفوز بأكبر عدد من المباريات».

نقلة نوعية في الكرة السعودية

تشهد الكرة السعودية نقلة نوعية منذ أكثر من موسمين، عبر التعاقد مع نجوم عالميين ولاعبين ومدربين ذوي كفاءة عالية، إلى جانب تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين المحليين.

وضم الدوري السعودي أسماء كبيرة، أبرزها كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، نيمار، كما تعاقد المنتخب الوطني سابقًا مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

تحدٍ عالمي في كأس العالم للأندية

وتطرق إينزاغي إلى المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، والتي وصفها بالبطولة رفيعة المستوى، معبرًا عن حماسه لخوض أولى المواجهات ضد ريال مدريد ومدربه الجديد شابي ألونسو، في 18 يونيو الجاري بميامي.

وقال: «واجهت ريال مدريد في دوري الأبطال مع إنتر، كما التقيت شابي ألونسو عندما كان مدربًا لباير ليفركوزن. إنها مواجهة كبيرة وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفضل».

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة، إلى جانب ريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

مسيرة حافلة بالألقاب

يُذكر أن سيموني إينزاغي خاض معظم مسيرته كلاعب مع لاتسيو، حيث أحرز لقب الدوري الإيطالي في عام 2000، وبرز تحت ظل شقيقه الأكبر فيليبو إينزاغي، الذي تألق مع يوفنتوس وميلان والمنتخب الإيطالي، لكنه لم يحقق نفس النجاح في مسيرته التدريبية.

ودرب إينزاغي فريق لاتسيو بين 2016 و2021، وقاده إلى لقب كأس إيطاليا عام 2019. وانتقل بعدها لتدريب إنتر ميلان حتى 2025، حيث أحرز الدوري الإيطالي عام 2023، وكأس إيطاليا عامي 2022 و2023، قبل أن يخسر لقب الدوري هذا الموسم لصالح نابولي، ويودع الكأس من نصف النهائي أمام ميلان.