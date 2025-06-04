أول صفقة لمانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي بشأن لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني رايندرس في أول صفقة رئيسة للنادي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الأربعاء.

وسيدفع بطل انكلترا 10 مرات مبلغ قدره 63 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب البالغ 26 عاما والذي يُعتقد أنه وافق على عقد لمدة خمس سنوات، في حين لم تُحسم الإجراءات الرسمية بعد.

ويأمل سيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب غوارديولا في إتمام صفقة الدولي الهولندي قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة في 14 الشهر الحالي.

انضم رايندرس إلى ميلان قادما من ألكمار في عام 2023، وسجل 15 هدفا للنادي اللومباردي في موسم 2024-2025.

وسيعزز الهولندي خيارات غوارديولا في خط الوسط بعد رحيل صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين الذي من غير المتوقع أن يشارك في كأس العالم للأندية، حيث من المرجح أن ينتقل إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي.

كما مُني سيتي بنكسة عقب استبعاد لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش من المسابقة جراء خضوعه لجراحة لمعالجة إصابة في وتر أخيل.

خيّب سيتي الآمال فتخلى عن لقبه الذي احرزه 4 مرات تواليا في الموسم المنصرم وأنهاه في المركز الثالث في بريميرليغ وخسر نهائي الكأس، ليفشل في الفوز بأي لقب للمرة الاولى منذ ثماني سنوات.

أقرّ رئيس النادي الإماراتي خلدون المبارك الاسبوع الماضي أن سيتي "ربما كان ينبغي أن يكون أكثر عدوانية" في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم.

ويسافر سيتي إلى الولايات المتحدة كحامل للقب مونديال الأندية، لكن الصيغة الجديدة مختلفة تماما إذ يشارك فيها 32 فريقا وقد وقع فريق غوارديولا ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي الذي سيكون منافسه الأول في 18 يونيو.

ستبقى نافذة الانتقالات مفتوحة حتى 10 يونيو لاستيعاب الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعبين لكأس العالم للأندية. تُفتح مرة أخرى في 16 يونيو المقبل.