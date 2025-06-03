إنزاغي مدرباً للهلال السعودي بعد رحيله عن إنتر ميلان

أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه مع الإيطالي سيموني إنزاغي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول اعتبارًا من كأس العالم للأندية 2025 وبعقد يمتد لـ 3 مواسم، بحسب تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن إنزاغي سيوقع هذا الأسبوع عقده مع الهلال ليتولى المهمة رسميًا والتي ستبدأ أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

وأضاف رومانو أن إنزاجي سيحصل على راتب ضخم سنويًا، دون الكشف عن قيمته، فيما كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على 25 مليون يورو سنوياً.

وفي وقت سابق أعلن إنزاغي استقالته رسميا من تدريب إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.