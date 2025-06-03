دوري الأمم الأوروبية.. استدعاء الأربعيني كريستيانو رونالدو رغم «الأوجاع العضلية»

تتبارز منتخبات ألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا هذا الأسبوع في ميونيخ وشتوتغارت على لقب دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وذلك قبل سنة من مونديال 2026 في أميركا الشمالية.

وتلتقي ألمانيا المضيفة مع البرتغال الأربعاء في ميونيخ، فيما تتواجه إسبانيا حاملة اللقب مع فرنسا الخميس في شتوتغارت.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية المقررة الأحد في العاصمة البافارية ميونيخ.

أطلق دوري الأمم في 2018 ليكون بديلا للمباريات الودية بين المنتخبات الأوروبية، وقد تم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات.

انتقده البعض لحشره بين مباريات الأندية وتصفيات كأس أوروبا وكأس العالم، في روزنامة مزدحمة اعترض عليها اللاعبون كثيرا.

لكن إسبانيا وفرنسا أظهرتا في السنوات الأخيرة أن المشاركة في المسابقات الرسمية تساعد كثيرا على اختبار اللاعبين قبل المسابقات الكبرى، على غرار كأس العالم التي تقام نسختها المقبلة في 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تتويج فرنسا بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم في 2021، قبل سنة من بلوغها نهائي مونديال قطر 2022، حيث خسرت بصعوبة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

أما إسبانيا، وصيفة 2021 وبطلة 2023 على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، فقد حققت نتيجة رائعة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا عندما أحرزت اللقب مع الكثير من الوجوه الشابة يتقدمها لامين جمال أحد المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد تألقه مع منتخب بلاده وبرشلونة بطل إسبانيا.

وبلغت ألمانيا نصف نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا (2-1 ثم 3-3)، فيما احتاجت البرتغال لوقت إضافي للتغلب على الدنمارك (0-1 ثم 5-2).

وانتهت المواجهتان الأخريان بركلات الترجيح: إسبانيا على حساب هولندا (2-2، ثم 3-3) وفرنسا أمام كرواتيا (0-2 ثم 2-0).

«الألقاب الكبرى»

من بين المتأهلين إلى المربع الذهبي، وحدها ألمانيا لم تحرز اللقب سابقا، فيما نالت البرتغال شرف التتويج في النسخة الافتتاحية عام 2019 على حساب هولندا 1-0.

وسيخوض قائد ألمانيا يوزوا كيميش مباراته الدولية المئة الأربعاء.

سيصبح اللاعب الرابع عشر يصل إلى هذه المحطة الرمزية، لكنه الأول من بينهم لا يملك لقب كأس العالم في جعبته.

وبعد تتويجها بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أخفقت ألمانيا في النسختين التاليتين وودعت من دور المجموعات.

وأفضل مشوار لها منذ بلوغها نصف نهائي كأس أوروبا 2016، كان تأهلها إلى ربع نهائي النسخة الأخيرة عام 2024.

إرهاق نهاية الموسم

بعد نهاية موسم طويل من منافسات الأندية، يفتقد كل من المنتخبات الأربعة بعض اللاعبين بسبب الإصابة.

بعد جمال موسيالا، أنتونيو روديغر ونيكو شلوتربيك، افتقدت ألمانيا جوناثان بوركاردت، نديم أميري ويان بيسيك الأسبوع الماضي.

يغيب عن فرنسا المدافعون الأساسيون دايو أوباميكانو، وليام صليبا وجول كونديه، إلى جانب لاعب الوسط إدواردو كامافينغا، فيما خاض ستة لاعبين من المنتخب نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي الذي هيمن عليه باريس سان جرمان الفرنسي أمام إنتر الإيطالي (5-0).

لم يستدع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي لاعب الوسط رودري العائد من إصابة طويلة بركبته، إذا أراد إراحة حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ورغم غيابه عن بعض مباريات فريقه النصر السعودي الأخيرة بسبب أوجاع عضلية، استدعي الأربعيني كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة البرتغال.

سينضم إلى البرتغال أربعة لاعبين أحرزوا لقب دوري الأبطال السبت: نونو منديش، فيتينيا، جواو نيفيش وغونسالو راموش.