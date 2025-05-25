قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو)
ظفر فريق أرسنال الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد فوزه على برشلونة الإسباني 1-0، السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" في البرتغال.
وسجل هدف أرسنال اللاعبة السويدية ستينا بلاكستينيوس في الدقيقة الـ74، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
Arsenal become two-time #UWCL winners 🏆🏆#UWCLmoments || @Lays_football pic.twitter.com/lKEVh96t2z— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 24, 2025
يذكر أن أرسنال انتزع اللقب من برشلونة الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في تاريخه منها اثنين على التوالي في الموسمين الماضيين.
🇸🇪 Stina Blackstenius the difference maker in Lisbon ⚽️#UWCLPOTM || @VisaUK pic.twitter.com/XhDMbC7Cgd— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 25, 2025
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