ليفاندوفسكي وتشيزني يتبادلان اللكمات في تدريب برشلونة (فيديو)
أظهرت الكاميرات شجاراً غريباً بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومواطنه حارس المرمى تشيزني خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني المقررة اليوم الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).
Lewandowski et Szczesny 😳😅😅 pic.twitter.com/WnymR1GT2A— Blaugranation (@blaugranation_) May 24, 2025
وتبادل اللاعبان اللكمات وأسقط كل منهما الآخر أرضاً في مشهد نادر تبين لاحقاً أنه على سبيل المزاح وكأنهما بحثا عن مشهد سينمائي.
يذكر أن برشلونة سيتوج بلقب الدوري الإسباني الليلة بعدما كان قد حسمه مبكراً قبل جولتين من النهاية لاسيما أنه يتفوق برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
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