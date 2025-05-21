السجن لـ 5 مشجعين أهانوا لاعب ريال مدريد فينيسيوس.. "جريمة كراهية"

أُدين خمسة مشجعين بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة توجيه إهانات عنصرية الى المهاجم البرازيلي لنادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور في عام 2022، حسب ما أعلنت الأربعاء رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتعين على الاشخاص الخمسة وهم من مشجعي نادي ريال بلد الوليد والمتهمين بإهانة المهاجم البرازيلي الدولي خلال مباراة ضمن الدوري الإسباني في 30 ديسمبر 2022، دفع غرامات تتراوح بين 1080 و1620 يورو، إضافة الى منعهم من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات.

ويواجه المتهمون الخمسة خطر دخول السجن في حال معاودة تكرار التهمة ذاتها في الاعوام الثلاثة المقبلة.

وأفادت رابطة "لا ليغا" أن هذه العقوبة هي الاولى من نوعها والاكثر قساوة في حوادث مماثلة في الملاعب الرياضية، حيث صنفت النيابة العامة هذه الاعمال بأنها "جريمة كراهية"، واحتفظت كعامل مشدد بـ"نية الإذلال وتقويض كرامة اللاعب بدوافع عنصرية واضحة".

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس على منصة "اكس": "هذه عقوبة تاريخية، نتيجة عمل رابطة الدوري الإسباني والتزامنا بكرة قدم خالية من العنف والتمييز. سنبقى ثابتين في هذه المعركة".

وتعرض جناح ريال مدريد، البالغ من العمر 24 عاماً، للإساءة من قبل المشجعين الخمسة في ملعب خوسيه سوريا في ديسمبر 2022.

وكان فينيسيوس ضحية للإساءة العنصرية مرات عدة في مباريات خارج أرض النادي الملكي.

وحُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا في يونيو 2024، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة الإساءة العنصرية للمهاجم في عام 2023، في حادثة أثارت غضبا عالميا.

وأعلن فينيسيوس عبر رابط فيديو الاثنين عن قضية أخرى ضد مشجعي أتلتيكو مدريد المتهمين بتعليق دمية للاعب على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد.

ورغم جهود السلطات المعنية، لم تفلح كرة القدم الإسبانية بعد في القضاء على العنصرية في ملاعبها، في ظل استمرار تكرار الحوادث المماثلة.

وبات فينيسيوس جونيور الذي أصبح رمزا لمكافحة العنصرية في عالم كرة القدم، الهدف الأكثر تكرارا لهذه الحوادث منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية في عام 2018، مما أدى إلى أحكام عدة من المحاكم المحلية.