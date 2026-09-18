لامين جمال: تعرضت للعنصرية "ألف مرة"

قال لامين جمال ​مهاجم برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى ‌الإسباني لكرة ​القدم إنه تعرض للعنصرية "ألف مرة"، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص لا يدركون أن تعليقاتهم أو تصرفاتهم تنطوي على إساءات عنصرية.

وكان اللاعب البالغ عمره 19 عاما هدفا للإساءات العنصرية خلال صعوده السريع ⁠إلى أضواء التألق. وفي أكتوبر 2024، أظهرت مقاطع مصورة تعرض الأمين ورافينيا وأنسو فاتي لإساءات عنصرية خلال مباراة برشلونة أمام ريال مدريد ‌في استاد سانتياجو برنابيو.

وقال المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب في نشرة صدرت في مارس إن ‌لامين جمال وفينيسيوس جونيور كانا الأكثر استهدافا ‌من خلال الإساءات العنصرية عبر الإنترنت في إسبانيا ‌خلال الربع الأخير من ‌عام 2025.

وردا على سؤال من المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو ​في مقابلة مع ‌شبكة موفيستار ​الإسبانية عما إذا كان ⁠قد تعرض للعنصرية بشكل مباشر، قال لامين "ألف مرة"، وأضاف "يمارس الناس العنصرية ضدك بطريقة غير مباشرة، لكنهم ربما ​لا يدركون ⁠ذلك. هناك ⁠الكثير من التعليقات أو نظرات العيون التي تحمل طابعا عنصريا دون أن ينتبهوا حتى لذلك".

وتابع قائلاً: "إذا وصفني أحدهم ⁠بالأسود، فهذا لن يزعجني على الإطلاق، فأنا في النهاية أسود ولست بأي لون آخر. الأهم هو ما إذا كان هذا يقال بشكل جيد أو سيئ، وما إذا كانوا يقولونه بهدف إهانتي. لكن ‌إذا كنت أخوض مباراة ودفعوا ثمن التذكرة لمشاهدتي، فلن أغضب لمجرد ​أنهم أساءوا إلي".

وعززت رابطة الدوري الإسباني جهودها لمكافحة الإساءات العنصرية في الملاعب عقب سلسلة من الحوادث الشهيرة في كرة القدم الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.