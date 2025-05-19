مشهد غريب.. شجار يتسبب بطرد لاعبين من فريق واحد (فيديو)
في مشهد غريب ونادر على ملاعب كرة القدم، دخل لاعبان من الفريق نفسه في حوار ساخن تحول إلى شجار بينهما أسفر لاحقاً عن طرهما من قبل الحكم خلال مباراة إنديبندينتي سانتا مع ديبورتيفو كالي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الكولومبي.
وعلى الرغم من أن فريقهما منتصر في المباراة بهدفين دون مقابل إلا أن اللاعبان هارولد موسكيرا ويلمار فيلاسكار اشتبكا معاً بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي تأهل فيه الفريق إلى المرحلة النهائية للبطولة، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
Tranquilito el ambiente en Santa Fe 🫣. https://t.co/zRePkcP3mu pic.twitter.com/ulPuoUeDDy— Sergito 🔎⚽️ (@SoySergioB24) May 18, 2025
والمثير للدهشة أن سبب الخلاف بين اللاعبين كان نتيجة اعتراض قائد الفريق فيلاسكار على طريقة موسكيرا في مشاركة زميلهما مسجل الهدف الثاني في الاحتفال بالهدف عندما انحنى له في لقطة محرجة بحسب وجهة نظر فيلاسكار الذي بدوره دخل في شجار مع موسكيرا وتطور الأمر ليتعرض كل منهما للبطاقة الحمراء.
يأتي المشهد تزامناً مع تقارير صحافية تحدثت عن وجود خلافات عميقة في غرفة ملابس فريق إنديبندينتي سانتا خصوصاً بعد الخروج من المنافسة مبكراً في بطولة كأس ليبرتادوريس القارية.
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