كأس إنجلترا فرصة السيتي لـ «إنقاذ الموسم»

يتعيّن على مانشستر سيتي تحقيق نتيجة جيدة ضد كريستال بالاس، غداً، في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، لتعويض موسمه «المروع»، بحسب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند.

وبعد أربعة مواسم هيمن فيها على الدوري الإنجليزي، تنازل سيتي عن لقبه لليفربول وخرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في الملحق المؤهل إلى ثُمن النهائي، وبات سيتي يبحث عن إنقاذ موسمه، وتفادي أول موسم صفري منذ قدوم مدربه الإسباني، بيب غوارديولا في 2016-2017.

ويحتل «سيتيزنز» المركز الرابع في بريميرليغ، بفارق 18 نقطة عن ليفربول، الذي ضمن إحراز اللقب في الموسم الأول لمدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت.