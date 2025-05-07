برشلونة في خطر قبل مواجهة ريال مدريد
دبّ الرعب في برشلونة بعد تعرض المدافعين إينيغو مارتينيز وإيريك غارسيا للإصابة خلال مباراة إنتر في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها النادي الكاتالوني 3-4 (الذهاب 3-3) ليودع البطولة على الرغم من تقديمه أداء مذهلاً.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يُنتظر أن يخضع مارتينيز وغارسيا إلى فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة إصابتهما ومدة غيابهما عن الملاعب".
وأضافت: "يأتي ذلك بالإضافة إلى غياب بالدي وكوندي عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة ما يزيد من قلق الجهاز الفني حول خياراته الدفاعية فيما ارتفع عدد المصابين إلى 6 غيابات محتملة".
ويشكل غياب النجمين ضربة قوية لبرشلونة قبل المواجهة المهمة أمام ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد المقبل في إياب الدوري الإسباني، إذ أن الفوز به سيوع الفارق إلى 7 نقاط ما يعني حسم اللقب لبرشلونة أما في حالة الخسارة فإن الفارق سيتقلص إلى نقطة واحدة فقط ويضع الدوري على صفيح ساحن.
إصابات برشلونة
- جول كوندي.
- أليخاندرو بالدي.
- مارك كاسادو.
- مارك برنال.
- إينيغو مارتينيز.
- إريك غارسيا.
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