مسؤول في الزمالك: "زيزو" لن يلعب في الأهلي

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أحمد سليمان عن احتمال عدم إتمام انتقال لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سليمان في تصريحات لقناة "إم سي مصر": "ملف زيزو مفتوح على كل الاحتمالات، وأتوقع ألا ينضم اللاعب إلى النادي الأهلي، رغم ما يُشاع عن توقيعه عقدًا مع شركة كرة القدم بالنادي، والاتجاه الأقرب هو احترافه في أحد الدوريات الخليجية".

وأضاف: "هناك الكثير من المغالطات التي يتداولها الإعلام بشأن علاقة زيزو بنادي الزمالك، وكل ما تم عرضه في القنوات التليفزيونية مؤخرًا غير دقيق. الأيام القادمة ستكشف الحقيقة".

يُذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد ترددت أنباء عن توقيعه للنادي الأهلي، دون إعلان رسمي، بسبب خضوعه لفترة الحماية التي تمنع انتقاله لأي نادٍ آخر دون موافقة ناديه الحالي.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم مع الأهلي، مقابل 400 مليون جنيه مصري، إلى جانب منحة توقيع وعمولة لوالده.