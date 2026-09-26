الوصل: «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تخليد لاسم ارتبط بالعطاء

أعلن نادي الوصل مشاركته في فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تُنظِّمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اليوم، بالتعاون مع «الفارس الشهم 3»، وتستهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهالي غزة، وذلك وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأكد الوصل أن هذه الفعالية المجتمعية تعد تخليداً لاسم ارتبط بالعطاء والعمل الإنساني الذي سيظل حاضراً وراسخاً في ذاكرة «الإمبراطور» وجمهوره.

وقال مصدر مسؤول في نادي الوصل لـ«الإمارات اليوم» إن مشاركة النادي في المبادرة تأتي تقديراً ووفاءً للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي ترك بصمة بارزة في مسيرة النادي، وظل اسمه حاضراً في ذاكرة الوصلاوية، باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي قادت النادي وارتبطت به، ودعمت مسيرته ورسخت مكانته.

وأضاف المصدر أن إطلاق الفعالية تحت اسم جسر الشيخ أحمد بن راشد الإنساني، يحمل دلالة واضحة على استحضار قيم ارتبطت به طوال حياته، في مقدمتها التواضع والرحمة والعطاء والاهتمام بالمجتمع، وهي القيم التي تستعيدها المبادرة من خلال توجيه هذا العمل الإنساني إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن «وجود الوصل ضمن المشاركين في (جسر أحمد بن راشد الإنساني) يحمل معنى خاصاً للنادي، باعتباره إحدى المؤسسات التي عاشت جانباً مهماً من مسيرتها تحت مظلة دعم واهتمام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما يجعل المشاركة في عمل يحمل اسمه مناسبة لاستعادة تلك العلاقة، وترجمة الوفاء له من خلال عمل إنساني يخدم الناس».

وتابع: «مشاركة الوصل في الفعالية تمثل، في جانب منها، رد جزء من الدين لرجل كانت له أيادٍ بيضاء على النادي وأبنائه وجمهوره، ليس من خلال استعادة الذكريات فقط، وإنما كذلك عبر مواصلة إحدى القيم التي ارتبط بها اسمه، وهي تحويل العطاء إلى أثر يصل إلى المحتاجين».

وتمنح مشاركة الوصل في «جسر أحمد بن راشد الإنساني» الحضور الرياضي بعداً مجتمعياً وإنسانياً من خلال الإسهام في مبادرة إغاثية واسعة تستهدف دعم أهالي غزة، بالتزامن مع استحضار إرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في صورة تجمع بين الوفاء لشخصية تركت أثراً بارزاً في مسيرة «الإمبراطور»، والمشاركة في عمل إنساني يصل أثره إلى المحتاجين.