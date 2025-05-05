وظيفة في منزل رونالدو بمليون يورو لمدة أسبوع!

قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عرضاً لطاهية إسبانية بقيمة مليون يورو لمدة أسبوع واحد فقط من أجل العمل في منزله في الرياض.

ووصل العرض إلى الطاهية مارتا غارسيا بو الشهيرة بـ "بوكي" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها عليها 390 ألف شخصاً عبر "إنستغرام" وأكثر من نصف مليون متابع عبر "تيك توك".

وكانت زوجة رونالدو جورجينا رودريغيز قد نقلت العرض للطاهية الإسبانية، في وقت أكدت فيه "بوكي" أنه سيتم الاتفاق على ترتيب موعد للرحلة خلال أيام.

وتعد "بوكي" من أشهر المؤثرات في مجال فن الطهي على مستوى العالم، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تحضر الوجبات والأطعمة المختلفة.