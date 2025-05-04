تغريم الزمالك وحرمانه من جمهوره مباراتين

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة المصري والزمالك عقوبات بالجملة حيث تم إيقاف عبدالرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وتوجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق المصري بمحاولة الاعتداء على بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك.

وتوجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك بمحاولة الاعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.

وتقرر إقامة مباراتين دون جمهور لفريق الزمالك، على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لدوري nile، وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.

في المقابل تم إيقاف محمود علي لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وإيقاف أحمد سامي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وقررت الرابطة إيقاف أيمن موكا لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وإيقاف رجب نبيل لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وإيقاف هشام صلاح لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.