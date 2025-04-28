محمد صلاح يتكلم "أهداف"

ابتعد النجم المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفاً في مرمى توتنهام، الأحد، ليفوز فريقه ليفربول 5-1 في الجولة 34 من البطولة التي ضمن "الريدز" التتويج بلقبها مبكراً قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

وسجل محمد صلاح الذي يقدم ثاني أفضل موسم له في مسيرته المرصعة، الهدف الرابع لليفربول رافعاً رصيده إلى 28 هدفاً متفوقاً بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيساك وبفارق سبعة أهداف عن مهاجم مانشستر سيتي العملاق النرويجي إرلينغ هالاند.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بوصوله إلى الهدف رقم 185.

ترتيب الهدافين

محمد صلاح – ليفربول (28 هدف)

ألكسندر إيساك – نيوكاسل (22 هدف)

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (21 هدف)

كريس وود – نوتنغهام فورست (19 هدف)

بريان مبيومو – برينتفورد (18 هدف)

يوان ويسا – برينتفورد (16 هدف)

ماثيوس كونها – وولفرهامبتون (15 هدف)

أولي واتكينز – أستون فيلا (15 هدف)