التشكيل الرسمي لريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو الكأس"

أعلن ريال مدريد وبرشلونة عن التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين التي ستخوض مباراة "الكلاسيكو" على لقب كأس ملك إسبانيا اليوم السبت على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية.

وشهدت التشكيلة الأساسية لريال مدريد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ما زال يتعافى من الإصابة لكنه موجود في القائمة وقد يلعب خلال زمن المباراة وفقاً لرؤية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي المقابل سيغيب عن برشلونة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي للإصابة وهو خارج قائمة المدرب الألماني هانزي فليك.

وتالياً تشكيلة الفريقين للمباراة المرتقبة..

تشكيلة برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كوبارسي، مارتينيز، كوندي، مارتن

الوسط: دي يونغ، أولمو، بيدري

الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين جمال

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيس، أسينسيو، روديغير، ميندي

الوسط: فالفيردي، بيلينغهام، تشواميني، سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس ورودريغيز