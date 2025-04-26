حلم برشلونة في «الرباعية» يهدد عرش أنشيلوتي مع «الميرنغي»

يلتقي برشلونة مع ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، في مواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يحلم «البلوغرانا» بتحقيق «رباعية» تاريخية قد تزلزل عرش المدرب كارلو أنشيلوتي مع «الميرنغي».

ويعيش المدرب الإيطالي أسوأ فتراته مع ريال مدريد الذي يتولى تدريبه منذ يوليو 2021، ويمتد عقده حتى يونيو 2026، في ولاية ثانية، بعدما قاد الفريق في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2015، حيث إن الخسارة أمام المنافس التقليدي في النهائي اليوم تفتح الباب أمام الرحيل الفوري لأنشيلوتي.

من جهته، يستعد برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، لتعزيز تفوقه في «الكلاسيكو» بتحقيقه انتصاره الثالث هذا الموسم على «الريال».

وحقق برشلونة انتصارين على ريال مدريد هذا الموسم، حيث فاز عليه 4-صفر في ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني، و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

ويتطلع برشلونة إلى توجيه ضربة جديدة لريال مدريد، الذي يحتاج إلى تحسين أدائه في الأسابيع المقبلة، إذا أراد تجنب الخروج من الموسم بلا أي ألقاب.

ويأمل «البلوغرانا» أن يحقق رباعية تاريخية بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإسباني، واقترابه من نيل لقب الدوري (يتصدر لائحة الترتيب بفارق أربع نقاط، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم)، وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ إن الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة موسمه التاريخي.

في المقابل، يعاني حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، آثار هزيمة قاسية أمام أرسنال الإنجليزي، والتي أدت إلى خروجه من دور الثمانية في البطولة الأوروبية، إذ إن هذه الخسارة لم تكن مجرد نتيجة، بل كانت بمثابة صدمة لعشاق الفريق.