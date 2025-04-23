موعد "ديربي الغضب" الحاسم بين ميلان وإنتر.. والقنوات الناقلة

تتركز الأنظار على "ديربي الغضب" بين ميلان وغريمه التقليدي إنتر اليوم الأربعاء (الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات) في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ما يعني أن المواجهة ستشتعل لحجز مقعد في النهائي وإكمال مشوار المنافسة على اللقب.

ويسعى ميلان إلى الانقضاض على إنتر وإقصائه من البطولة الثانية في الموسم الحالي بعدما كان قد توج بكأس السوبر الإيطالي في المباراة التي جمعتهما في السعودية.

أما إنتر فيسعى إلى مواصلة تألقه والسعي لتحقيق هدفه الكبير بنيل ثلاثية تاريخية لاسيما أنه تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ولايزال يتصدر الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن نابولي.



القنوات الناقلة

قناة أبوظبي الرياضية ومنصات وخدمات البث المباشر.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان 314 مرة في كل المسابقات الرسمية، فاز ميلان في 117 مباراة مقابل 115 لإنتر، تعادلا 82 مباراة.

إحصائات الكأس

تواجه الفريقان 27 مرة، فاز ميلان في 10 مباريات، وإنتر في 9 مواجهات، وتعادلا 9 مرات.