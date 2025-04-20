أسوأ خبر لجمهور برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى برشلونة الإسباني ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد على لقب كأس الملك السبت المقبل (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) بعدما تعرض مهاجمه الأول البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع بحسب صحيفة "ديبورتيفو" الكاتالونية.

وقال برشلونة على حسابه في "إكس": "إن الفحوصات التي خضع لها ليفاندوفسكي، الأحد، أكدت معاناته من إصابة في العضلة شبه الوترية لفخذه الأيسر".

وكان ليفاندوفسكي (هداف الدوري الإسباني بـ25 هدفاً) قد سقط أرضاً خلال مباراة فريقه مع سلتا فيغو، السبت، في الدوري الإسباني والتي انتهت لمصلحة النادي الكاتالوني 4-3 بعد "ريمونتادا" قوية قلب فيها تأخره من 1-3 إلى فوز ثمين وجاء هدف الفوز من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 90+8.

واضطر ليفاندوفيسكي لمغادرة الملعب خلال المباراة في الدقيقة 79 بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ليضطر مدرب برشلونة هانز فليك لاستبداله باللاعب الشاب جافي.

ويبقى أمل برشلونة في استعادة خدمات ليفاندوفيسكي في مواجهة الذهاب مع إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة 30 أبريل الجاري.