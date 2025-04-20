موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل

يستعد ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لاستضافة مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة برشلونة متصدر جدول الترتيب، بعد أن وسع الفارق إلى أربع نقاط بفوزه على سيلتا فيغو أمس السبت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 31 مباراة، بعدما حقق 20 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وتعرض للخسارة في 5 مناسبات.

في المقابل، يدخل أتلتيك بلباو اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 57 نقطة، حيث خاض 31 مباراة، فاز خلالها في 15 لقاء، وتعادل في 12 مباراة، وتعرض لأربع هزائم فقط.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، الموافق 28 أبريل 2025، في الأوقات التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تنقل المباراة حصرياً عبر قناة:

beIN Sports HD1

وسيتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

غيابات ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

كشف المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق المختارة لمواجهة أتلتيك بلباو، والتي شهدت غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل.