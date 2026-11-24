يدخل الفرنسي كيليان مبابي مباراة ريال مدريد أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، بعدما سجل في كل جولة من الجولات الأربع الأولى لدوري أبطال أوروبا. ويلتقي الفريقان على ملعب سانتياغو برنابيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بتوقيت الإمارات.

ويتقاسم مبابي وفريقه تحديًا واحدًا أمام بطل المواجهة الهولندية في مدريد؛ فالمهاجم الفرنسي يسعى إلى التسجيل للجولة الخامسة على التوالي، وريال مدريد يملك فرصة تحقيق انتصاره الخامس تواليًا ورفع رصيده من 12 إلى 15 نقطة، وسبق للفريق أن فاز بمبارياته الأوروبية الأربع الأولى، بالتزامن مع تسجيل مهاجمه الفرنسي في كل منها.

وحدد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الهدف من مواجهة آيندهوفن في مؤتمره الصحفي الاثنين. وأوضح أن النقاط الـ12 تمنح فريقه قدرًا من الراحة، فيما يبقى التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتجنب الملحق أولوية في المباريات المتبقية.

وأبدى مورينيو اهتمامًا بالطريقة التي وصل بها منافسه إلى المباراة. وأشار إلى أن الفريقين لعبا محليًا يوم السبت، لكن آيندهوفن كان متقدمًا بأربعة أهداف بعد ساعة من مباراته، في حين خاض ريال مدريد مواجهة سلتا فيغو قبل العودة إلى المنافسة الأوروبية، كما اعتبر أن خبرة لاعبي الفريق الهولندي في المسابقات القارية تجعله منافسًا أقوى مما يوحي به رصيده من النقاط.