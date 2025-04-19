مانشستر سيتي يكرّس عقدته لنادي إيفرتون منذ 2017

ثبّت مانشستر سيتي حامل اللقب عقدته لمضيفه إيفرتون الذي فشل في الفوز عليه في السنوات الثماني الاخيرة بفوزه عليه 2-0 السبت وارتقى للمركز الرابع موقتا المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر أبطال إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية حتى الدقيقة 84 من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الشاب نيكو أوبراين، قبل أن يضاعف البديل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويعود آخر فوز لإيفرتون على سيتي إلى 15 يناير 2017 حين تغلب عليه برباعية نظيفة، ليفشل من بعدها في تحقيق أي انتصار في مبارياته الـ16 الاخيرة في الدوري، اذ تعادل مرات ومُني بـ13 هزيمة.

وكان سيتي قلب تأخره على ملعبه بهدفين أمام كريستا بالاس إلى فوز مستحق 5-2 في المرحلة الماضية، في مباراة تألق خلالها البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل هدفا ومرر كرة حاسمة، ليساهم في 6 أهداف في مبارياته الست الاخيرة الّتي خاضها اساسيا في "بريميرليغ" (سجل هدفا ومرر 5 كرات حاسمة).

وأجرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنجلترا 4 تغييرات إلى تشكيلته الفائزة على بالاس فزّج بكل من الحارس الألماني ستيفان أورتيغا والبرتغاليين ماتيوس نونيش وبرناردو سيلفا والبرازيلي سافينيو بدلا من البرازيلي إيدرسون المصاب وريكو لويس والكرواتي كوفاتشيتش وجيمس ماكاتي الذين جلسوا على مقاعد البدلاء.

على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول، بكّر سيتي في تهديد مرمى مضيفه فسدد نونيش من 20 مترا وتصدى الحارس جوردان بيكفورد (15)، قبل أن يرتقي قائد إيفرتون جيمس تاركوفسكي لعرضية جيمس غارنر ويتابعها رأسية ارتدت من القائم الأيمن (31).

وتدخل الإيرلندي جايك أوبراين لانقاذ تسديدة على "الطاير" من القائد دي بروين (43).

وتابع الحارس أورتيغا تألقه في الشوط الثاني، بداية أمام رأسية جيرارد برانثوايت (47)، وتسديدة المالي عبدولاي دوكوريه (63)، في حين تلقى إيفرتون ضربة معنوية باصابة مدافعه تاركوفسكي الذي غادر الملعب وحلّ ميكايل كين بدلا منه (52).

وتصدى بيكفورد بصعوبة لتسديدة من سافينيو بقدمه اليمنى عند مشارف المنطقة (72)، قبل أن ينجح سيتي في افتتاح التسجيل بعد لعبة جماعية وصلت منها الكرة إلى سيلفا على الجهة اليمنى فمررها إلى نونيش الذي ارسلها زاحفة داخل المنطقة انقضّ عليها أورايلي وتابعها بقدمه اليسرى في الشباك (84).

وأضاف كوفاتشيتش الذي حلّ بدلا من لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس، الهدف الثاني بعد كرة من الالماني إيلكاي غوندوغان إلى البديل الآخر البلجيكي جيريمي دوكو الذي حولها إلى الكرواتي، فارتمى عليها وسددها قوية في المرمى على يمين الحارس بيكفورد (90+2)، في سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وفاز برنتفورد على ضيفه برايتون 4-2.

سجل رباعية أصحاب الأرض كل من الكاميروني بريان مبويمو (9 و48) والكونغولي يوان ويسا (58) والدنماركي كريستيان نورغارد (90+5)، وداني ويلبيك (45+3) والياباني كاورو ميتوما (81) هدفي برايتون الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بالبطاقة الحمراء.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر متأخرا بفارق نقطتين عن برايتون العاشر.

وتعادل كريستال بالاس مع بورنموث سلبا، ووست هام مع ساوثمبتون متذيل الترتيب الهابط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 1-1.

ويلعب لاحقا أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد.

ويملك ليفربول المتصدر فرصة التتويج شرط فوزه على مضيفه ليستر سيتي وخسارة مطارده المباشر أرسنال أمام مضيفه ايبوسيتش الأحد الذي يشهد ايضا اقامة مباراتي فولهام مع تشلسي ومانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون.

وتختتم الإثنين بلقاء توتنهام مع نوتنغهام فوريست.