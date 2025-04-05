بن سرور: «دبي فيوتشر» برهن على قوته في «كأس دبي الذهبي»

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور المشرف على تدريبات الجواد «دبي فيوتشر» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، أن اللقب الذي حققه الجواد في بطولة «كأس دبي الذهبي» في ثاني أشواط أمسية كأس دبي العالمي التي أقيمت اليوم السبت في نسختها الـ 29 على مضمار ميدان، تأكيد جديد على رفعة وقوة الجواد في عالم السباقات.

وقال بن سرور لـ «الإمارات اليوم»، إن: «الجواد»دبي فيوتشر«خضع لفترة راحة في الفترات الماضية، ومنذ وصوله إلى دبي قبل 3 أشهر، كان في حالة جيدة، وفي جهوزية تامة، برهن عليها بفوزه ببطولة»ندي الشبا تروفي«في ميدان فبراير الماضي».

وأضاف: ««دبي فيوتشر» جواد قوي ودائماً ما يبذل جهده، وعندما يشارك في السباق المناسب وفي التوقيت الصحيح، فإنه يقدم أداءً استثنائياً، والحقيقة أنه أظهر معدنه وقدم أداء قوي في بطولةكأس دبي الذهبي التي امتدت لمسافة 3200 متر».

وأشار بن سرور إلى الخطط التي أعطاها للفارس دي سوسا قبل انطلاق السباق، وقال: «ظل الجواد في الخطوط الخلفية منذ البداية، وهذا ما طلبته من الفارس سلفستر دي سوسا، إذ كان هدفنا أن يظل مراقباً لمجريات السباق، بجانب منحه القدرة في الحفاظ على قدراته حتى اللحظات الحاسمة، والتقدم تدريجياً حتى يصل للمقدمة والاحتفاظ بها ومن ثم تحقيق الانتصار».

وعن الخطوة المقبلة، قال سعيد بن سرور: «سيتجه الحصان في الشهر المقبل للمشاركة في سباقات فرنسا».

يذكر أن بن سرور سبق له تحقيق لقب «كأس دبي الذهبي» في أربع مناسبات جاءت مع كل من «فيراسيتي» في 2009، و«سابوتيج» في 2010، و«ويسبرينج جاليري» في 2011، و«كافالريمان» في 2013، قبل أن يضيف في النسخة الحالية اللقب الخامس مع «دبي فيوتشر».