المنتخب الأردني يتقدم إلى المركز 62 عالمياً في تصنيف "الفيفا"

حقق المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، 3 أبريل، بصعوده مركزين ليحتل المرتبة 62 عالمياً، بعد أن كان في المركز 64 في التصنيف السابق. ​

جاء هذا التقدم نتيجة للأداء المميز الذي قدمه "النشامى" في الفترة الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026. حيث تمكن المنتخب من الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3-1 في عمّان، وتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية 1-1 في سيؤول. ​

بهذه النتائج، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 1389.15 نقطة، ليصبح في المركز التاسع آسيويًا. ويحتل المنتخب حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، خلف منتخب كوريا الجنوبية المتصدر بـ16 نقطة، ويأتي منتخب العراق ثالثًا بـ12 نقطة. يُذكر أن أول فريقين في كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مباريات الملحق. ​

تتبقى للمنتخب الأردني مباراتان حاسمتان في شهر يونيو المقبل ضد منتخبي سلطنة عُمان والعراق، ستحددان بشكل كبير فرص التأهل المباشر للمونديال أو الانتقال إلى مرحلة الملحق.​

على الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف، يليه المنتخب الإسباني في المركز الثاني. ​

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